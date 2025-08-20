Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne +++ Zwei Personen verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Durch einen Auffahrunfall auf der B211 in Ovelgönne sind am Dienstag, 19. August 2025, 13:45 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden. Auf der Bundesstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Ein 39-jähriger Braker war zur Unfallzeit zusammen mit seiner neunjährigen Tochter mit einem Opel auf der B211 in Richtung Brake unterwegs. Kurz vor Großenmeer musste er den Opel bis zum Stillstand abbremsen. Ihm folgte ein 28-jähriger Mann aus dem Ammerland mit einem Pick-up, der zu spät auf das Bremsmanöver reagierte und auf das Heck vom Opel auffuhr.

Der 39-Jährige und seine Tochter erlitten leichte Verletzungen. Ihre schnelle medizinische Versorgung war durch eine zufällig am Unfallort vorbeikommende Besatzung eines Rettungswagens sichergestellt. An beiden Autos entstanden erhebliche Schäden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden.

Auf der vielbefahrenen B211 musste eine halbseitige Sperrung errichtet werden. In der Folge kam es bis 14:50 Uhr zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell