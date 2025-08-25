PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am gestrigen Sonntag (24.08.2025) kam es zu einer Erregung öffentlichen Ärgernisses im Wittelsbacher Park.

Zwischen 17.25 Uhr und 17.40 Uhr entkleidete sich eine 38-jährige Frau auf einem Fest im Wittelsbacher Park und tanzte zu der Musik. Zeugen verständigten die Polizei.

Die Polizeistreife traf die Frau vor Ort an und brachte sie in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen die 38-jährige Frau.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

