Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Im Zeitraum von Sonntag (24.08.2025), 20.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 08.00 Uhr beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Garagentor und einen Stromkasten in der Bertha-von-Suttner-Straße mit Farbe.
Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
