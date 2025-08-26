Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Im Zeitraum von Sonntag (24.08.2025), 20.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 08.00 Uhr beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Garagentor und einen Stromkasten in der Bertha-von-Suttner-Straße mit Farbe.

Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell