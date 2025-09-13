PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Diebstahl im Supermarkt

Bad Bergzabern (ots)

Am 12.09.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Klingweg in Bad Bergzabern. Hier beobachtete der dortige Ladendetektiv, wie ein 21-Jähriger ein Ladekabel in seiner Jackentasche versteckte und versuchte, damit den Kassenbereich zu durchqueren, ohne die entwendete Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Ladendieb an und übergab ihn der Polizei. Bei einer späteren Durchsuchung wurde zudem eine Packung Kondome in dessen Jackentasche aufgefunden, welche er ebenfalls entwendet hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Nick Müller
Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

