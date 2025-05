Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Radfahrer in Stenden schwer verletzt

Alleinunfall und Verdacht auf Alkoholisierung

Kerken (ots)

Am Donnerstag (1.Mai 2025) verletzte sich in Kerken-Stenden ein Radfahrer schwer, als er gegen 17:12 Uhr an der Dorfstraße nach rechts in den Roosenweg abbiegen wollte. Aus bisher nicht geklärter Ursache stürzte der 35-jährige Kerkener während des Abbiegevorgangs und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Da sich vor Ort der Verdacht auf eine Alkoholisierung ergab, wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell