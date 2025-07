Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Oberbachheim - Unfall mit verletzter Person

Oberbachheim (ots)

Am Montag, den 07.07.2025 um ca. 15:00 Uhr, kam es auf der K72 zwischen Dachsenhausen und Oberbachheim zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligtem PKW. Die 69-jährige Fahrzeugführerin des PKW kam auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Strommast. Die Fahrzeugführerin wurde, ersten Erkenntnissen zufolge, leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der örtliche Stromversorger wurde über den Verkehrsunfall mit dem Strommast in Kenntnis gesetzt und der PKW musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

