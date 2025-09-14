PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Offenbach (ots)

Am Samstagvormittag (13.09.2025) wurde ein 53-jähriger Mann gegen 09:55 Uhr mit seinem Gespann im Konrad-Lerch-Ring in Offenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs und des Anhängers stellte sich heraus, dass hierfür die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich war. Der 53-Jährige konnte jedoch überhaupt keinen Führerschein vorzeigen und gab an, nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ermittlungen ergaben, dass ihm diese bereits im März aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen wurde. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 14.09.2025 – 09:14

    POL-PDLD: Vollbrand eines Autos

    Rülzheim (ots) - Am Samstag, 13.09.2025 um 10:28 Uhr geriet ein Auto auf der B9, Höhe Rülzheim-Süd in Fahrtrichtung Speyer während der Fahrt in Vollbrand. Der Fahrer sagte, dass er plötzlich Flammen aus seinem Auspuff wahrgenommen und daraufhin sofort auf dem Seitenstreifen angehalten habe. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bei der Brandursache handelte es sich um einen technischen Defekt. Die B9 in Richtung Speyer musste zunächst vollgesperrt werden. Nach Abschluss ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 11:12

    POL-PDLD: Diebstahl im Supermarkt

    Bad Bergzabern (ots) - Am 12.09.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Klingweg in Bad Bergzabern. Hier beobachtete der dortige Ladendetektiv, wie ein 21-Jähriger ein Ladekabel in seiner Jackentasche versteckte und versuchte, damit den Kassenbereich zu durchqueren, ohne die entwendete Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Ladendieb an und übergab ihn der Polizei. Bei einer späteren Durchsuchung wurde zudem eine Packung ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 11:09

    POL-PDLD: Frontalzusammenstoß

    Dörrenbach (ots) - Am Freitag, 12.09.2025, kam es gegen 08:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr im Bereich der Straße Im Rödelstal in Dörrenbach. Hierbei befuhren eine 33-jährige Fahrzeugführerin und ein 21-jähriger Fahrzeugführer die Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In einer Kurve kam es, aus bislang unerklärlichen Gründen, zu einem Frontalzusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden. Ein PKW musste abgeschleppt werden, da dieser ...

    mehr
