POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagvormittag (13.09.2025) wurde ein 53-jähriger Mann gegen 09:55 Uhr mit seinem Gespann im Konrad-Lerch-Ring in Offenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs und des Anhängers stellte sich heraus, dass hierfür die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich war. Der 53-Jährige konnte jedoch überhaupt keinen Führerschein vorzeigen und gab an, nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ermittlungen ergaben, dass ihm diese bereits im März aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen wurde. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

