Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen für zwei Körperverletzungsdelikte gesucht

Landau/Annweiler (ots)

Zu gleich zwei Körperverletzungsdelikten durch bislang unbekannte Täter kam es in der vergangenen Nacht (13./14.09.2025) in Landau und Annweiler.

Gegen 20:50 Uhr fragte ein 41-jähriger Mann einen bislang unbekannten Mann am Westbahnhof in Landau nach der Uhrzeit. Der Unbekannte (ca. 20-30 Jahre alt und blonde Haare) soll ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sich anschließend mit dem Zug entfernet haben. Der 41-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen 02:20 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann in der Hauptstraße in Annweiler von drei bislang unbekannten Männern angesprochen und unvermittelt mit mehreren Faustschlägen attackiert. Die Unbekannten sollen ca. 20-25 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell