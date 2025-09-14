PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen für zwei Körperverletzungsdelikte gesucht

Landau/Annweiler (ots)

Zu gleich zwei Körperverletzungsdelikten durch bislang unbekannte Täter kam es in der vergangenen Nacht (13./14.09.2025) in Landau und Annweiler.

Gegen 20:50 Uhr fragte ein 41-jähriger Mann einen bislang unbekannten Mann am Westbahnhof in Landau nach der Uhrzeit. Der Unbekannte (ca. 20-30 Jahre alt und blonde Haare) soll ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sich anschließend mit dem Zug entfernet haben. Der 41-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen 02:20 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann in der Hauptstraße in Annweiler von drei bislang unbekannten Männern angesprochen und unvermittelt mit mehreren Faustschlägen attackiert. Die Unbekannten sollen ca. 20-25 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 10:10

    POL-PDLD: Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

    Landau (ots) - Starke Augenreizungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderten, erlitt ein 9-jähriger Junge am Samstagmittag (13.09.2025) gegen 12:35 Uhr in der Dresdner Straße in Landau. Ein 10-Jähriger hatte ein Pfefferspray gefunden, mit welchem er dem Kind ins Gesicht sprühte. Im Anschluss an die Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der 9-Jährige durch seine Eltern in ein Krankenhaus gebracht. ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 10:07

    POL-PDLD: Ladendiebstahl mit dreister Masche

    Landau (ots) - Zwei 19 und 22 Jahre alte Frauen versuchten am Samstagabend (13.09.2025) gegen 18:15 Uhr unbezahlte Waren im Wert von ca. 190 Euro aus einem Supermarkt in Landau zu entwenden. Die Waren legten sie in zwei mitgeführte Kinderwägen, bezahlten jedoch nur eine Ware an der Selbstscannerkasse, um diese passieren zu können. Durch das Marktpersonal wurden die beiden Frauen gestellt. Sie erhielten durch die ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 10:05

    POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Offenbach (ots) - Am Samstagvormittag (13.09.2025) wurde ein 53-jähriger Mann gegen 09:55 Uhr mit seinem Gespann im Konrad-Lerch-Ring in Offenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs und des Anhängers stellte sich heraus, dass hierfür die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich war. Der 53-Jährige konnte jedoch überhaupt keinen Führerschein vorzeigen und gab an, nicht mehr im Besitz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren