Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame grenzüberschreitende Kontrollaktion

Iffezheim/Neuried/Neuenburg (ots)

Mit dem Ziel der Bekämpfung der illegalen Migration, der grenzüberschreitenden Betäubungsmittel-, Waffen- und Eigentumskriminalität, führten die Bundespolizeiinspektionen Offenburg und Weil am Rhein am 12. Juni eine mehrstündige gemeinsame Kontrollaktion an der französischen Grenze durch.

Im Ergebnis konnten die Einsatzkräfte an den drei Kontrollstellen auf deutscher Seite in Neuried Altenheim, Iffezheim und Neuenburg sowie auf französischer Seite in Vogelgrun eine Vielzahl an Feststellungen tätigen. Insgesamt wurden neben diversen Fahndungstreffern fünf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz sowie sieben Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz geahndet.

Darüber hinaus wurde am Grenzübergang in Altenheim ein französischer Staatsangehöriger festgenommen, der wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz per Haftbefehl gesucht wurde.

Neben Kräften der Bundespolizeiinspektionen Offenburg und Weil am Rhein sowie der Bundespolizeiabteilung Bad Bergzabern, beteiligten sich auch Beamte des Polizeipräsidiums Freiburg sowie des Hauptzollamtes Karlsruhe und Freiburg an der Kontrollaktion.

Ebenfalls zum Einsatz kam die Deutsch-Französische Einsatzeinheit der Gendarmerie und der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell