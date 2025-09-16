POL-PDLD: E-Bike Diebstahl
Bad Bergzabern (ots)
Im Zeitraum von Sonntag, 14.09.2025, 13.00 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 09.00 Uhr, wurde ein abgeschlossenes rotes E-Bike, Marke Bulls, von einem Klinikgelände in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern, entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 5000 Euro.
Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Ralf Burkhard
Telefon: 06343/9334-1400
Telefax: 06343/9334-1599
pibadbergzabern.presse@polizei.rlp.de
Weinstraße 43
76887 Bad Bergzabern
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell