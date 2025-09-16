Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Bike Diebstahl

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 14.09.2025, 13.00 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 09.00 Uhr, wurde ein abgeschlossenes rotes E-Bike, Marke Bulls, von einem Klinikgelände in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern, entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 5000 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell