Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Ladendiebstahl falsche Angaben zu Personalien gemacht

Landau (ots)

Ein 14-jähriger Junge entwendete am Montagabend (15.09.2025) gegen 17:55 Uhr Artikel im Wert von zwei Euro aus einem Ladengeschäft in der Marktstraße in Landau. Gegenüber den Beamten gab er ein falsches Geburtsdatum an und beteuerte mehrfach, erst 13 Jahre alt zu sein. Da bei einer Überprüfung die Personalien nicht verifiziert werden konnten, wurde die Mutter informiert, die den Personalausweis des Jungen mit zur Dienststelle brachte. Der 14-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Diebstahls verantworten.

