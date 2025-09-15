Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Weimar (ots)

Am Sonntagabend konnte ein Anwohner in Weimar-West von seinem Balkon aus beobachten, wie ein Transporter gegen einen parkenden Pkw fuhr und anschließend pflichtwidrig den Unfallort verließ. Der Unfallverursacher fuhr in einen angrenzenden Garagenkomplex und parkte dort. Erste Ermittlungen vor Ort führten zu dem 24-jährigen Unfallverursacher, der zu Hause angetroffen wurde. Er wurde als Beschuldigter einer Unfallflucht belehrt und ein Personalienaustausch mit dem 23-jährigen Halter des geparkten Renault gewährleistet. Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand in Höhe von ca. 2000 Euro.

