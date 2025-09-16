Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Münzautomat einer Waschanlage aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bornheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Sonntag auf Montag (14./15.09.2025) gegen 04:00 Uhr den Münzautomaten einer Waschanlage in der Hornbachstraße in Bornheim auf. Hierbei entwendete er Münzgeld in Höhe eines zweistelligen Betrages. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro und ist damit um ein Vielfaches höher als die erlangte Beute.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

