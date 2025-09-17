PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisstenfahndung - Großaufgebot sucht nach 18-Jähriger

Klingenmünster (ots)

Seit dem späten Abend des 16.09.2025 sind Einsatzkräfte auf der Suche nach einer 18-Jährigen im Bereich Klingenmünster, wo die junge Frau zuletzt gegen 21:30 Uhr gesehen wurde.

Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die 18-Jährige ist 1,61m groß, schlank, hat schulterlange Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens braune Jogginghosen, ein braunes Oberteil und lilafarbene Crocs.

Zum Lichtbild der Vermissten: https://s.rlp.de/Rj2yfoq

Trotz intensiver Suche durch Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel konnten bislang keine Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten erlangt werden.

Die Suchmaßnahmen werden am heutigen Tag weiter intensiviert.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter 06343/9334-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
S. Burkhard
Telefon: 06341-287-1015
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 17.09.2025 – 02:19

    POL-PDLD: Vermisstenfahndung nach 18-jähriger Frau, Einsatz des Polizeihubschraubers

    Klingenmünster (ots) - Derzeit suchen Kräfte der Polizeidirektion Landau mit zahlreichen weiteren Einsatzkräften im Bereich in und um Klingenmünster nach einer 18-jährigen Frau. Hierbei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Vermisste wurde letztmalig am 16.09.2025 gegen 20 Uhr im Bereich Klingenmünster gesehen. Die Vermisste ist 160 cm groß und hat ...

  • 16.09.2025 – 14:19

    POL-PDLD: Neupotz; Fahrzeug kommt von der B9 ab und landet im Acker

    Neupotz (ots) - Neupotz; Übermüdung dürfte Grund für einen Verkehrsunfall am 16.09.2025 um 09:35 Uhr gewesen sein. Ein 46-jähriger PKW Fahrer befuhr die B9 von Wörth in Richtung Speyer. In Höhe der Anschlussstelle Neupotz kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und erst knapp 200m weiter zum Stehen. Der Fahrer und die beiden 22- und 39-jährigen Mitfahrer wurden zum Glück nur leicht verletzt. An dem ...

  • 16.09.2025 – 11:05

    POL-PDLD: Kellerbrand

    Landau (ots) - Am Montagabend (15.09.2025) gegen 21:45 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wegen eines Brandes in der Industriestraße in Landau alarmiert. Der Brand brach in einem an die Tiefgarage angrenzenden Kellerraum aus und griff auf einen weiteren Kellerraum über. Durch die Feuerwehr wurde ein weiteres Ausbreiten verhindert und der Brand gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Nach ...

