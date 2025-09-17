Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisstenfahndung - Großaufgebot sucht nach 18-Jähriger

Klingenmünster (ots)

Seit dem späten Abend des 16.09.2025 sind Einsatzkräfte auf der Suche nach einer 18-Jährigen im Bereich Klingenmünster, wo die junge Frau zuletzt gegen 21:30 Uhr gesehen wurde.

Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die 18-Jährige ist 1,61m groß, schlank, hat schulterlange Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens braune Jogginghosen, ein braunes Oberteil und lilafarbene Crocs.

Zum Lichtbild der Vermissten: https://s.rlp.de/Rj2yfoq

Trotz intensiver Suche durch Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel konnten bislang keine Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten erlangt werden.

Die Suchmaßnahmen werden am heutigen Tag weiter intensiviert.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter 06343/9334-0 entgegen.

