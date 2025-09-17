PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisstenfahndung nach 18-jähriger Frau, Einsatz des Polizeihubschraubers

Klingenmünster (ots)

Derzeit suchen Kräfte der Polizeidirektion Landau mit zahlreichen weiteren Einsatzkräften im Bereich in und um Klingenmünster nach einer 18-jährigen Frau. Hierbei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Vermisste wurde letztmalig am 16.09.2025 gegen 20 Uhr im Bereich Klingenmünster gesehen.

Die Vermisste ist 160 cm groß und hat schulterlanges rötliches Haar. Die Bekleidung ist nicht bekannt.

Haben Sie die Vermisste gesehen oder können Sie Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau

