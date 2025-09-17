PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Felgen entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag (15./16.09.2025) einen kompletten Felgensatz inklusive Bereifung an einem Fahrzeug, das bei einem Autohaus in der Fassendeichstraße in Landau abgestellt war. Das Fahrzeug wurde durch die unbekannten Täter zur Demontage auf Steine aufgebockt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

