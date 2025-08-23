PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Vermisstenfall in Bremerhaven - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Bei der Person handelt es sich um den 81 Jahre alten Ingo B. aus dem Bremerhavener Stadtteil Lehe. Herr B. ist gestern Vormittag, 22. August, 10.30 Uhr, letztmalig in einem Bremerhavener Krankenhaus gesehen worden und seitdem verschwunden. Er ist unter anderem akut dement und benötigt dringend Hilfe. Ingo B. ist ca.193 cm groß, Brillenträger und hat dunkle kurze Haare. Er tritt sehr förmlich und freundlich auf. Bekleidet ist der Senior mutmaßlich mit einem klein-gemustertem Hemd in marineblau, einer schwarzen Hose, sowie schwarzen Schuhen. Ersten Erkenntnissen zufolge, könnte er sich derzeit im Raum Düsseldorf aufhalten. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn G. geben kann, wird gebeten, sofort die Polizei unter 0471/953-4444 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

