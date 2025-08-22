Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe stehlen E-Bikes

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen in Bremerhaven-Mitte hochwertige E-Bikes aus einer Garage. Die Eigentümer hatten ihre Fahrräder in einer zwischen der Deichstraße und der Prager Straße gelegenen Garage am Mittwochabend, 20. August, 18 Uhr, abgestellt. Am Donnerstagmorgen, 21. August, stellten sie gegen 11.30 Uhr mit Schrecken fest, dass Diebe die hochwertigen Pedelecs gestohlen hatten. Der Schaden wird mit einem hohen vierstelligen Betrag angegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die Unbekannten das Garagentor mit Gewalt geöffnet und dann die Schlösser der Fahrräder mit einem Werkzeug durchtrennt hatten, bevor sie mit ihrer Beute verschwanden. Wenig später war einem aufmerksamen Zeugen in einem Gebüsch nahe eines an der Deichstraße gelegenen Wassersportvereines ein Pedelec aufgefallen. Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass es sich hierbei um eines der geklauten Fahrräder handelte und nahmen es mit auf das Revier. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls und bittet Zeugen, die Angaben im Zusammenhang mit dieser Tat machen können, diese unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell