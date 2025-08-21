Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst flüchtende Rollerfahrer

Bremerhaven (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein elfjähriger Motorrollerfahrer samt seines 13-jährigen Sozius am Mittwoch, 20. Mai, gegen 4 Uhr nachts, im Bremerhavener Stadtgebiet. Polizeibeamten fiel während ihrer Streifentätigkeit in Bremerhaven-Lehe ein mit zwei Personen besetzter Motorroller auf. Beide schienen den vorgeschriebenen Schutzhelm nicht zu tragen, sodass sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle entschlossen und ihren Funkstreifenwagen wendeten. Das bemerkte der Zweiradführer offenbar und gab Gas. Das Anhaltesignal der Polizei missachtete er und flüchtete mit seinem Mitfahrer von der Hafenstraße durch diverse Seitenstraßen über die Fußgängerzone in Richtung Stadtsüden, über die Linzer Straße, am Schifffahrtsmuseum vorbei und konnte letztlich durch über Funk alarmierte Unterstützungskräfte unweit des Klimahauses gestellt werden. Bei der Kontrolle staunten die Polizisten nicht schlecht, als sie das Alter der beiden gestellten Personen erfuhren. Die Kinder wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Eltern der Kinder wurden eindringlich ermahnt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hintergrund der nächtlichen Spritztour der beiden Jungs.

