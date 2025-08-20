PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Verfassungswidriges Symbol in Baumrinde gebrannt: Strafanzeige gegen Jugendlichen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt gegen einen 14-jährigen Jugendlichen. Er war dabei beobachtet worden, wie er am gestrigen Dienstagnachmittag, 19. August, gegen 17.25 Uhr ein verfassungswidriges Symbol in einen Baum auf einem Leherheider Spielplatz geritzt hatte. Zudem habe der Jugendliche das Symbol anschließend mit einem Feuerzeug ausgebrannt. Dank der guten Zeugenhinweise trafen die Beamten den 14-Jährigen anschließend an seiner Wohnadresse an. Er gab die Tat zu und erhielt eine Strafanzeige wegen des Verwendens des verfassungswidrigen Symbols sowie wegen Sachbeschädigung. Der Schaden am Baum wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

