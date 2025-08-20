PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Ruhestörung: Polizei stellt Musikanlage sicher

Bremerhaven (ots)

Da sich Hausbewohner durch überlaute Musik aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bremerhaven-Lehe gestört fühlten, alarmierten Nachbarn am Dienstagabend,19. August, gegen 20.30 Uhr, die Polizei. Die Beamten stellten in der Eupener Straße ebenfalls überlaute Musik aus der besagten Wohnung fest. Der Wohnungsnehmer zeigte sich einsichtig und wurde zur Ruhe ermahnt. Allerdings ging gegen 22.30 Uhr ein erneuter Hinweis bei der Polizei auf ruhestörenden Lärm aus derselben Wohnung ein. Vor Ort öffnete nunmehr die 32-jährige Verantwortliche die Tür und gab an, dass die Musik ja gar nicht so laut gewesen sei. Um für den Rest der Nacht für Ruhe im Haus zu sorgen, stellten die Einsatzkräfte die Musikanlage sicher. Die Betroffene muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

