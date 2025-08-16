Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geburtstagsfeier unter Brüdern artet aus: Polizei muss einschreiten.

Bremerhaven (ots)

Eine Geburtstagsfeier unter Brüdern in Bremerhaven-Mitte ist in der letzten Nacht, 16. August, gegen 1.30 Uhr, aus dem Ruder gelaufen. Die Notrufzentrale der Polizei schickte aufgrund einer unklaren Lage mehrere Funkstreifenwagen in die Mittelstraße, da sich dort in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine verletzte Person aufhalten sollte. Auf der Straße trafen die Beamten auf einen Mann, der auf die besagte Wohnung aufmerksam machte. Aufgrund von Sprachbarrieren blieb der Einsatzanlass noch immer ungeklärt. Im Treppenhaus herrschte Geschrei. Durch die offene Wohnungstür betraten die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten. Hier stellten die Beamten Blutlachen sowie Glasscherben fest. Auf dem Bett im Schlafzimmer lag ein Verletzter. Dieser schien am Arm stark verletzt und behandlungsbedürftig zu sein. Der 23-Jährige war allerdings angetrunken und wollte sich nicht helfen lassen. Zur Versorgung einer tiefen Wunde und Verbringung in den Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven musste der Wohnungsnehmer von mehreren Beamten festgehalten werden. Dabei wehrte sich der Mann fortwährend. Letztlich konnte dieser in den Rettungswagen und dann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei ermittelte, war die Geburtstagsfeier des Verletzten aus dem Ruder gelaufen. Unter Alkohol stehend war der Mann aggressiv geworden. Dann hatte er aus Wut den Glaseinsatz einer Zimmertür zerschlagen und sich dabei stark am Arm verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.org/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell