Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geburtstagsfeier unter Brüdern artet aus: Polizei muss einschreiten.

Bremerhaven (ots)

Eine Geburtstagsfeier unter Brüdern in Bremerhaven-Mitte ist in der letzten Nacht, 16. August, gegen 1.30 Uhr, aus dem Ruder gelaufen. Die Notrufzentrale der Polizei schickte aufgrund einer unklaren Lage mehrere Funkstreifenwagen in die Mittelstraße, da sich dort in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine verletzte Person aufhalten sollte. Auf der Straße trafen die Beamten auf einen Mann, der auf die besagte Wohnung aufmerksam machte. Aufgrund von Sprachbarrieren blieb der Einsatzanlass noch immer ungeklärt. Im Treppenhaus herrschte Geschrei. Durch die offene Wohnungstür betraten die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten. Hier stellten die Beamten Blutlachen sowie Glasscherben fest. Auf dem Bett im Schlafzimmer lag ein Verletzter. Dieser schien am Arm stark verletzt und behandlungsbedürftig zu sein. Der 23-Jährige war allerdings angetrunken und wollte sich nicht helfen lassen. Zur Versorgung einer tiefen Wunde und Verbringung in den Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven musste der Wohnungsnehmer von mehreren Beamten festgehalten werden. Dabei wehrte sich der Mann fortwährend. Letztlich konnte dieser in den Rettungswagen und dann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei ermittelte, war die Geburtstagsfeier des Verletzten aus dem Ruder gelaufen. Unter Alkohol stehend war der Mann aggressiv geworden. Dann hatte er aus Wut den Glaseinsatz einer Zimmertür zerschlagen und sich dabei stark am Arm verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.org/

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

  • 14.08.2025 – 15:16

    POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnung: 450-Kilo-Tresor gestohlen

    Bremerhaven (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag, 12. August, 22 Uhr, bis Mittwoch, 13. August, 5.30 Uhr, in eine Wohnung in Bremerhaven-Speckenbüttel eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter offenbar gewaltsam durch ein Fenster Zugang in die Wohnung an der Straße Im Bruch. Anschließend durchsuchten sie sämtliche ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 17:16

    POL-Bremerhaven: Einbrecher steigen in leerstehendes Haus ein

    Bremerhaven (ots) - Der Eigentümer eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in Bremerhaven-Leherheide rief am letzten Dienstagabend, 12. August, die Polizei, da bislang unbekannte Täter in das Haus eingebrochen waren. Die alarmierten Polizeibeamten konnten ermitteln, dass die Täter in der Zeit vom 9. Juli bis zum 12. August gewaltsam über ein Kellerfenster in das Gebäude eingestiegen waren. Nach den ersten ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:17

    POL-Bremerhaven: Klappbrücke beschädigt - Tatverdächtiger identifiziert

    Bremerhaven (ots) - Nach der Sachbeschädigung an der Klappbrücke in Bremerhaven am vergangenen Sonntag hat die Polizei den mutmaßlichen Täter überführt. Am Sonntag, 10.08.2025, wurde die Polizei zur Klappbrücke in der Schleusenstraße in Bremerhaven-Mitte gerufen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte durch eine Sachbeschädigung am Schaltkasten der ...

    mehr
