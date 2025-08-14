Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnung: 450-Kilo-Tresor gestohlen

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag, 12. August, 22 Uhr, bis Mittwoch, 13. August, 5.30 Uhr, in eine Wohnung in Bremerhaven-Speckenbüttel eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter offenbar gewaltsam durch ein Fenster Zugang in die Wohnung an der Straße Im Bruch. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten mehrere Schränke.

Sie fanden schließlich einen 450 Kilo schweren Tresor, indem sich Bargeld und hochwertiger Schmuck befand und stahlen diesen samt Inhalt. Nach dem jetzigen Kenntnisstand transportierten sie den Safe über eine Terassentür. Aufgrund des Gewichts des Diebesguts ist anzunehmen, dass der Abtransport des Tresors nicht unbemerkt geblieben ist.

Zeugen, die in diesem Zeitraum ungewöhnliche Geräusche, Aktivitäten oder Fahrzeuge in der Nähe der Straße Im Bruch bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell