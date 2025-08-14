PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnung: 450-Kilo-Tresor gestohlen

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag, 12. August, 22 Uhr, bis Mittwoch, 13. August, 5.30 Uhr, in eine Wohnung in Bremerhaven-Speckenbüttel eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter offenbar gewaltsam durch ein Fenster Zugang in die Wohnung an der Straße Im Bruch. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten mehrere Schränke.

Sie fanden schließlich einen 450 Kilo schweren Tresor, indem sich Bargeld und hochwertiger Schmuck befand und stahlen diesen samt Inhalt. Nach dem jetzigen Kenntnisstand transportierten sie den Safe über eine Terassentür. Aufgrund des Gewichts des Diebesguts ist anzunehmen, dass der Abtransport des Tresors nicht unbemerkt geblieben ist.

Zeugen, die in diesem Zeitraum ungewöhnliche Geräusche, Aktivitäten oder Fahrzeuge in der Nähe der Straße Im Bruch bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 17:16

    POL-Bremerhaven: Einbrecher steigen in leerstehendes Haus ein

    Bremerhaven (ots) - Der Eigentümer eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in Bremerhaven-Leherheide rief am letzten Dienstagabend, 12. August, die Polizei, da bislang unbekannte Täter in das Haus eingebrochen waren. Die alarmierten Polizeibeamten konnten ermitteln, dass die Täter in der Zeit vom 9. Juli bis zum 12. August gewaltsam über ein Kellerfenster in das Gebäude eingestiegen waren. Nach den ersten ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:17

    POL-Bremerhaven: Klappbrücke beschädigt - Tatverdächtiger identifiziert

    Bremerhaven (ots) - Nach der Sachbeschädigung an der Klappbrücke in Bremerhaven am vergangenen Sonntag hat die Polizei den mutmaßlichen Täter überführt. Am Sonntag, 10.08.2025, wurde die Polizei zur Klappbrücke in der Schleusenstraße in Bremerhaven-Mitte gerufen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte durch eine Sachbeschädigung am Schaltkasten der ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 12:40

    POL-Bremerhaven: Einbrecher nutzen Abwesenheit aus: Schmuck und Geld aus Wohnung gestohlen

    Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 30. Juni 2025 bis 11. August 2025 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Körnerstraße in Bremerhaven-Lehe eingebrochen. Die Bewohner waren in dieser Zeit abwesend. Als sie wiederkamen, stellten sie fest, dass die Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen und sämtliche Räume durchsucht worden waren. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren