Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Klappbrücke beschädigt - Tatverdächtiger identifiziert

Bremerhaven (ots)

Nach der Sachbeschädigung an der Klappbrücke in Bremerhaven am vergangenen Sonntag hat die Polizei den mutmaßlichen Täter überführt.

Am Sonntag, 10.08.2025, wurde die Polizei zur Klappbrücke in der Schleusenstraße in Bremerhaven-Mitte gerufen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte durch eine Sachbeschädigung am Schaltkasten der Schrankenanlage eine Fehlfunktion herbeigeführt. Aufmerksame Zeugen hatten die Tat beobachtet und sich später mit ihren Informationen an die Polizei gewandt. Aufgrund der guten Hinweise durch die Zeugen konnte der Tatverdächtige schnell ermittelt und von der Polizei zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen vorgeführt werden. Die Ermittlungen zur Beschädigung der Klappbrücke dauern an.

Der Dank gilt den Personen, die die Situation aufmerksam verfolgt, die Polizei über ihre Beobachtungen informiert und sich als Zeugen zur Verfügung gestellt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Nadine Laue
Telefon: 0471 953-1400
E-Mail: n.laue@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

