POL-Bremerhaven: Geben Sie Taschendieben keine Chance - Sprühaktion der Polizei soll Aufmerksamkeit erhöhen

Taschendiebe lieben Gedränge: Insbesondere bei Großveranstaltungen fühlen sich die Langfinger wohl. Denn sie wissen: Die Gäste haben Geld dabei und sind durch die Umgebung abgelenkt, während sich die Diebe in der Masse gut annähern und nach der Tat auch wieder verschwinden können.

Aus diesem Grund weist die Polizei Bremerhaven in diesem Jahr rund um die Sail 2025 mit einer speziellen Aktion auf die Gefahren durch Taschendiebe hin. Auf den Boden aufgesprühte Piktogramme sollen die Aufmerksamkeit auf diese Kriminalitätsform lenken. Beamtinnen der Präventionsabteilung der Polizei Bremerhaven sprühten die Piktogramme jetzt mit zugelassenen, nicht umweltschädlichen und entfernbaren Signalfarben im Veranstaltungsbereich auf den Boden.

Das Ziel dieser Aktion: Die Besucherinnen und Besucher des Sail-Geländes sollen während des Bummels entlang der Kajen und zwischen den Verkaufsständen immer wieder für den Schutz vor Taschendieben sensibilisiert werden, damit diese möglichst keine Beute machen. Doch wie schützt man sich am besten gegen Taschendiebe? Hier die Tipps Ihrer Polizei:

o Tragen Sie nur so wenig Bargeld, Zahlungskarten oder Wertsachen wie nötig bei sich.

o Führen Sie Ausweis, Mobiltelefon und Geldbörse am Körper verteilt mit, möglichst in verschließbare Innen- beziehungsweise Gürteltaschen oder Brustbeutel. Schlechte Orte sind hingegen die Gesäßtasche der Hose oder die Außentasche der Jacke.

o Tagen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. Halten Sie Ihre Tasche stets gut verschlossen.

o Tragen Sie den Rucksack - wenn möglich - nicht auf dem Rücken, sondern lieber auf der Brust, sodass Sie ihn immer im Blick behalten können.

o Lassen Sie Taschen und Tüten nie unbeaufsichtigt. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

o Sie sind mit dem Rollator oder Kinderwagen unterwegs? Denken Sie ebenfalls an Ihre persönlichen Gegenstände, denn auch hier gilt: Wertgegenstände am Körper tragen und das Gefährt nicht unbeaufsichtigt lassen.

o Vorsicht: Taschendiebe gehen oft im Team und arbeitsteilig vor. Einer lenkt ab, einer klaut, einer verschwindet mit der Beute. Vorsicht am Geldautomaten oder beim Bezahlen an der Kasse. Decken Sie bei der Eingabe der PIN mit der freien Hand das Ziffernfeld ab, sodass niemand die Zahl ausspähen kann.

Wenn es doch zum Diebstahl kommt: Was ist zu tun?

o Machen Sie andere Personen auf den Dieb aufmerksam.

o Fordern Sie andere Personen direkt zur Mithilfe auf.

o Kümmern Sie sich um das Opfer.

o Rufen Sie die Polizei über den Notruf: 110.

o Prägen Sie sich Tätermerkmale ein. Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung.

o Lassen Sie sämtliche Karten sofort sperren.

Auch auf Wertsachen im Auto haben es Diebe abgesehen:

o Verzichten Sie grundsätzlich darauf, persönliche Gegenstände oder Dokumente im Fahrzeug aufzubewahren - selbst, wenn diese nicht sichtbar sind. Vergewissern Sie sich beim Verlassen des Fahrzeugs, dass alle Türen, Fenster, das Schiebedach sowie der Kofferraum und Tankdeckel verschlossen sind. Ziehen Sie stets den Zündschlüssel ab - auch bei kurzer Abwesenheit. Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

o Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät, Ihr Mobiltelefon und andere Wertgegenstände nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

o Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Weitere Informationen zum Schutz vor Kriminellen aller Art gibt es unter www.polizei-beratung.de

