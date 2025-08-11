PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Diebe brechen in Restaurant ein

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Diebe sind in Bremerhaven-Mitte in der Zeit von Donnerstagabend, 7. August, 23.10 Uhr, bis 8. August, 9 Uhr, in ein Restaurant am Theodor-Heuss-Platz eingebrochen. Wie die Täter in die Räumlichkeiten gelangen konnten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Einbrecher im Inneren an einem Tresor zu schaffen. Dieser wurde aus der Wand gerissen und gewaltsam geöffnet. Dann entnahmen die Unbekannten Bargeld in dreistelliger Höhe, sowie einige Gutscheine und verschwanden unerkannt. Die Polizei wertet nun die Spuren aus und ermittelt wegen eines schweren Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

