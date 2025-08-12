Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher nutzen Abwesenheit aus: Schmuck und Geld aus Wohnung gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 30. Juni 2025 bis 11. August 2025 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Körnerstraße in Bremerhaven-Lehe eingebrochen. Die Bewohner waren in dieser Zeit abwesend. Als sie wiederkamen, stellten sie fest, dass die Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen und sämtliche Räume durchsucht worden waren. Nach den bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld, Schmuck und eine Spielekonsole. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer im betreffenden Zeitraum unweit des Tatortes auffällige Aktivitäten beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

