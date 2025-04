FW-Schermbeck: Verkehrsunfall auf der Dorstener Straße

Schermbeck (ots) - Am heutigen Tag wurde gegen 12:30 Uhr der Löschzug Altschermbeck unter dem Einsatzstichwort "Amtshilfe" zur Birkenstraße alarmiert. Die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber wurden zur Unterstützung des Rettungsdienstes an die Einsatzstelle gerufen. Bereits wenige Minuten nach Alarmierung kam die Rückmeldung, dass die Kräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle nicht länger benötigt werden. Der ...

mehr