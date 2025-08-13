Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher steigen in leerstehendes Haus ein

Bremerhaven (ots)

Der Eigentümer eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in Bremerhaven-Leherheide rief am letzten Dienstagabend, 12. August, die Polizei, da bislang unbekannte Täter in das Haus eingebrochen waren. Die alarmierten Polizeibeamten konnten ermitteln, dass die Täter in der Zeit vom 9. Juli bis zum 12. August gewaltsam über ein Kellerfenster in das Gebäude eingestiegen waren. Nach den ersten Erkenntnissen wurde mutmaßlich nichts entwendet. Lediglich abgepackte Lebensmittel wurden von den Eindringlingen angebissen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes eines schweren Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell