POL-KB: Edertal-Giflitz - Einbruch in Supermarkt gescheitert

Korbach (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 12. Juni, 22.00 Uhr, bis Freitag, 13. Juni, 19.30 Uhr, kam es in der Berleburger Straße in Hatzfeld zu einer Sachbeschädigung durch Feuer an einem Carport. Es entstand nur geringer Sachschaden. In der Vergangenheit kam es in derselben Straße bereits zu mehreren ...

mehr