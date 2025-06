POL-KB: Korbach - Brand auf Gelände eines Baumarktes, Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus

Korbach (ots) - In der Zeit von Mittwochnachmittag (18. Juni) bis Donnerstagabend (19. Juni) brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Nelkenstraße in Wrexen ein. Die Täter hebelten eine Balkontür auf und konnten so in das Einfamilienhaus einsteigen. Sie entwendeten Gold und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Den entstandenen Sachschaden ...

mehr