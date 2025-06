POL-KB: Korbach - "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" -Präventionsveranstaltung der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg mit Schülern der Louis-Peter-Schule

Korbach (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro richteten Unbekannte an der Grillstation in Willersdorf an. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Unbekannten hatten die Grillhütte in der Verlängerung der Straße Neue Brücke in Willersdorf aufgesucht. Hier beschädigten sie die dazugehörigen Grillstation, indem sie Backsteine auf das Dach warfen. Dadurch zerbrachen etwa 20 Dachziegeln. Die Sachbeschädigung wurde ...

