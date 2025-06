Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck - Katzen ausgesetzt, Polizei ermittelt

Ein Dokument

Korbach (ots)

Ein Unbekannter hat vier Katzen ausgesetzt, die Polizeistation Bad Wildungen ermittelt wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.

Eine Zeugin war am Morgen des Dienstags, 3 Juni, auf die Katzen aufmerksam geworden. Sie hatte einen kurzen Halt auf einem Parkplatz gemacht, der sich von Sachsenhausen kommend in Richtung Freienhagen auf der rechten Seite befindet.

Etwas abseits dieses Parkplatzes, an einem asphaltierten Weg in Richtung Wald, fand sie einen Kleintierkäfig, in dem sich vier junge Katzen befanden. Sie brachte die Katzen in das Korbacher Tierheim. Den Tieren geht es nach Angaben des Tierheims inzwischen gut, sie seien aber leicht traumatisiert gewesen. Das Tierheim erstattete Anzeige. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Sonntag, 1 Juni, und Dienstag, 3. Juni.

Die Polizeistation Bad Wildungen ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet unter der Tel. 05621/70900 um Hinweise.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell