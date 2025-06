Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Ladendieb flüchtet, aufmerksame Zeugen halten ihn fest

Korbach (ots)

Am Mittwoch (11.Juni) flüchtete ein 24-Jähriger nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Korbacher Bahnhofstraße. Durch aufmerksame Zeugen wurde er verfolgt und gestellt, so dass die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen konnte.

Gegen 11.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Tatverdächtiger nach einem Ladendiebstahl von Zeugen am Hauptbahnhof in Korbach festgehalten wird.

Am Einsatzort trafen die Polizeibeamten einen 34-Jährigen an, der eine am Boden liegende männlichen Person festhielt. Unterstützt wurde der 34-Jährige von einer 45-jährigen Frau.

Im Rahmen der ersten Befragung schilderte der 34-Jährige, dass er den jetzt am Boden liegenden Mann verfolgt habe, da dieser beim Verlassen des Drogeriemarkts in der Korbacher Bahnhofstraße einen Diebstahlsalarm ausgelöst habe und trotz Aufforderung des Personals nicht stehen geblieben sei. Der Mann sei durch die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof gerannt, er sei ihm gefolgt.

Durch seine Rufe, dass der Mann festgehalten werden soll, wurde auch die 45-Jährige auf den Flüchtenden aufmerksam. Als er ihr entgegenkam, versuchte sie ihn aufzuhalten. Dabei kam der 24-Jährige zu Fall, der 34-Jährige konnte ihn anschließend in der Straße Am Hauptbahnhof bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die 45-Jährige erlitt beim Anhalten des Tatverdächtigen leichte Verletzungen.

Die Polizeibeamten nahmen den 24-Jährigen fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine originalverpackte Parfumflasche aus dem Drogeriemarkt, die er offensichtlich gestohlen hatte.

Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen Ladendiebstahls werden bei der Polizeistation Korbach geführt.

