POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Korbach (ots) - Am Mittwoch (11.Juni) flüchtete ein 24-Jähriger nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Korbacher Bahnhofstraße. Durch aufmerksame Zeugen wurde er verfolgt und gestellt, so dass die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen konnte. Gegen 11.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Tatverdächtiger nach einem Ladendiebstahl von ...

mehr