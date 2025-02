Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bauchtasche geraubt +++ Mann leistet Widerstand +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Fahrzeug mehrfach beschmiert +++ Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Wiesbaden (ots)

1. Räuberische Erpressung

Wiesbaden, Kastel, Rheinufer, Sonntag, 09.02.2025, 15:00 Uhr

(pa)Am Sonntagmittag raubten zwei Männer die Bauchtasche eines 18-Jährigen aus Mainz und flüchten fußläufig. Gegen 15:00 Uhr trafen die beiden Täter auf den 18-Jährigen am Rheinufer in Mainz-Kastel. Die Räuber schubsten den jungen Mann von hinten und forderten die Herausgabe seiner Bauchtasche. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter fußläufig in Richtung Kronenstraße. Der erste Täter wird als 180-185cm groß, 20-25 Jahre alt, europäischer Phänotyp und deutschsprachig beschrieben. Gekleidet war er mit einer schwarzen Steppjacke der Marke Wellensteyn, einer blauen Jeans, einer schwarzen Kappe und einem schwarzen Schlauchschal. Der zweite Täter wird ebenfalls als 180-185cm groß, 20-25 Jahre alt und europäischen Phänotyp beschrieben. Er war gekleidet mit einer schwarzen Steppjacke, einer grau/beigen Jogginghose, einer schwarzen Kappe und einem Schlauchschal. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Mann attackiert Jugendliche und leistet Widerstand, Wiesbaden, Mainz-Amöneburg, Wiesbadener Landstraße, Samstag, 08.02.2025, 16:30 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag griff ein Mann in Amöneburg zunächst eine Passantin an und leistete dann im weiteren Verlauf noch Widerstand. Gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in die Wiesbadener Landstraße gerufen. Vor Ort nahmen sie daraufhin einen 45-jährigen Wiesbadener fest, der im Verdacht steht, zuvor eine 16-Jährige mit einer PET-Flasche geschlagen und sie an den Haaren gezogen zu haben. Nach seiner Festnahme setzte sich sein aggressives Verhalten fort. Sowohl im Streifenwagen, als auch in der Gewahrsamszelle versuchte er, mehrfach mit Kopf und Beinen nach dem Beamten zu stoßen beziehungsweise zu treten. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige wurde daraufhin ins Polizeigewahrsam gebracht. Nun muss er sich in mehreren Verfahren verantworten.

3. Einbruch in ein Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden, Biebrich, Am Parkfeld, Sonntag, 09.02.2025, 13:45 Uhr bis 18:30 Uhr

(pa) Am Sonntag verschafften sich in Wiesbaden-Biebrich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In der Zeit von 13:45 Uhr bis 18:30 Uhr kletterten die Einbrecher auf den Balkon der Erdgeschosswohnung, drückten den Rollladen nach oben und hebelten die Balkontür auf. Im Inneren durchsuchten sie anschließend alle Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Diebe verließen die Wohnung über den Balkon und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Fahrzeug mehrfach beschmiert,

Wiesbaden, Bismarckring/Yorckstraße, Samstag, 08.02.2025, 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr Freitag, 31.01.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 02.02.2025, 22:30 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurde in Wiesbaden ein im Bismarckring abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Durch großflächig an dem Pkw angebrachte Folierungen war deutlich erkennbar, dass dieses Fahrzeug durch eine Partei zu Werbezwecken genutzt wird. Im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr hatten Unbekannte den weißen Mini Cooper im Bismarckring mit schwarzer Sprühfarbe verunstaltet. Weiterhin war ein Reifen plattgestochen worden. Darüber hinaus wurde der Polizei am 06.02.2025 eine weitere Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an demselben Fahrzeug gemeldet. Hierbei war das Fahrzeug im Zeitraum von Freitag, 31.01.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 02.02.2025, 22:30 Uhr ebenfalls verunstaltet worden. Das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden, Schierstein, Rheingaustraße, Samstag, 08.02.2025, 11:34 Uhr

(pa) Am Samstag wurde eine Fußgängerin in Wiesbaden angefahren und dadurch schwer verletzt. Ein 62-Jähriger wollte gegen 11:30 Uhr mit seinem Pkw, einem Dodge SUV, von der Saarbrücker Allee in die Rheingaustraße abbiegen. Zur selben Zeit beabsichtigte die 73-jährige Fußgängerin, die Fahrbahn der Rheingaustraße zu überqueren. Der Fahrer des Pkw übersah die Frau und stieß mit dieser zusammen. Hierbei wurde sie schwer verletzt und zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell