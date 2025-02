Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mann greift nach Polizeiwaffe +++ Stadtpolizisten angegriffen +++ Schmiererei mit politischem Hintergrund +++ Mehrere Reifen entwendet +++ Wahlplakate beschädigt und gestohlen

1. Mann greift nach Polizeiwaffe,

Wiesbaden, Hochheimer Straße, Donnerstag, 06.02.2025, 10:10 Uhr

(am)Am Donnerstagvormittag nahm die Polizei in Wiesbaden einen Mann fest, der im Verlauf der Kontrolle nach der Waffe einer Beamtin griff.

Die Polizei erhielt gegen 10:10 Uhr die Information, dass ein offenbar psychisch auffälliger Mann in der Hochheimer Straße mehrere Passanten belästigte. Eine Streife traf den 51-Jährigen an und führte eine Personenkontrolle durch. Die Person schwankte aus bislang ungeklärten Gründen hin und her und griff beim Zusammenstoß mit einer Polizistin nach ihrer Waffe. Die Handlung konnte abgewehrt und der Angreifer festgenommen werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Er wurde im weiteren Verlauf in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

2. Stadtpolizisten angegriffen,

Wiesbaden, Nerotal, Donnerstag, 06.02.2025, 16:40 Uhr

(am)Eine Person griff am Donnerstag zwei Ordnungshüter im Rahmen einer Festnahme in Wiesbaden an.

In der Straße "Nerotal" beabsichtigten die beiden Stadtpolizisten gegen 16:40 Uhr nach Vorlage eines richterlichen Beschlusses, einen 26-Jährigen aus Wiesbaden in Gewahrsam zu nehmen. Dieser verhielt sich in seiner Wohnung höchst aggressiv und schlug nach den Stadtbediensteten. Sein Angriff konnte unter Zuhilfenahme des Einsatzes von Pfefferspray und des Schlagstockes abgewehrt werden. Hierbei verletzten sich die beiden Ordnungshüter leicht.

Der Festgenommene wurde gemäß dem Beschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Er muss sich nun wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung verantworten.

3. Schmiererei mit politischem Hintergrund, Wiesbaden, Rampenstraße, Bis Donnerstag, 06.02.2025, 17:10 Uhr

(am)In der Rampenstraße in Wiesbaden bemerkte ein aufmerksamer Bürger am Donnerstagnachmittag gegen 17:10 Uhr eine große Schmiererei mit beleidigendem Inhalt zum Nachteil einer Partei. Der mehrere Meter große Schriftzug war auf der Innenseite einer Bushaltestelle angebracht. Das zuständige Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf die Täter richten Sie bitte an die (0611) 345-0.

4. Mehrere Reifen entwendet,

Wiesbaden, Nordstrander Straße, Riehlstraße, Dienstag, 04.02.2025, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 06.02.2025, 18:00 Uhr

(am)Zwischen Dienstag und Donnerstag entwendeten unbekannte Täter mehrere Reifen in Wiesbaden. Sie gelangten in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr bis Donnerstag, 18 Uhr auf bisher ungeklärte Art und Weise in eine Tiefgarage in der Nordstrander Straße. Die dort gelagerten Reifen samt Felge nahmen sie mit und flüchteten. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

In der Riehlstraße stahlen Diebe die Reifen eines schwarzen Mercedes in der Zeit von Mittwoch, 16:50 Uhr bis Donnerstag, 06:30 Uhr. Mit mehreren Wagenhebern schafften es die Unbekannten das Fahrzeug so hochzuhalten, dass alle Reifen abmontiert werden konnten. Sie flüchteten samt Beute in unbekannte Richtung. Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise.

5. Wahlplakate beschädigt und gestohlen, Wiesbaden, Saarstraße, Stielstraße, Dienstag, 21.01.2025 bis Mittwoch, 05.02.2025

(am) Unbekannte haben im Zeitraum vom Dienstag, 21.01.2025 bis Mittwoch, 05.02.2025 in Wiesbaden zahlreiche Wahlplakate beschädigt und gestohlen.

Die Täter agierten insbesondere im Bereich der Saarstraße und der Stielstraße. Auch wiederholt neu angebrachte Plakate gingen die Vandalen mehrfach an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

