Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Kindertagesstätte +++ Pkw entwendet +++ Diebstahl aus Pkw +++ Geschwindigkeitskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Kindertagesstätte,

Wiesbaden, Am Rübenberg, Dienstag, 04.02.2025, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 05.02.2025, 08:00 Uhr

(am)Einbrecher stiegen in der Nacht auf Mittwoch in eine Kindertagesstätte in Wiesbaden ein.

Die unbekannten Täter traten zwei abgeschlossene Fenster der Einrichtung in der Straße "Am Rübenberg" auf und durchsuchten die Innenräume. Durch diese Vorgehensweise entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Diebe flüchteten, ohne etwas zu stehlen, in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Pkw entwendet,

Wiesbaden, Kostheimer Landstraße, Dienstag, 04.02.2025, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 05.02.2025, 08:00 Uhr

(am)In der Nacht auf Mittwoch entwendeten Unbekannte einen Pkw in Wiesbaden.

Der Eigentümer parkte seinen schwarzen Ford Fusion am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr in der Kostheimer Landstraße ab. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr war das Fahrzeug nicht mehr aufzufinden. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. An dem Fahrzeug waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die amtlichen Kennzeichen "WI-YE 46" angebracht.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Diebstahl aus Pkw,

Wiesbaden, Kopernikusstraße, Dienstag, 04.02.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 05.02.2025, 08:30 Uhr

(am)In Wiesbaden stahl ein unbekannter Täter im Zweitraum von Mittwoch auf Donnerstag Bargeld und Kleidung aus einem Pkw.

Die silberne Mercedes B-Klasse wurde um 18 Uhr in der Kopernikusstraße im Bereich der Hausnummer 8 abgestellt. Den Diebstahl stellte sie am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr fest. Ein Dieb hatte das Fahrzeug auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und flüchtete samt Beute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Geschwindigkeitskontrollen,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, Mittwoch, 05.02.2025, 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(am)Am Mittwoch führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes in Wiesbaden gemeinsam mit dem Hessischen Präsidium Einsatz und der Stadtpolizei zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen im Stadtbereich Wiesbaden durch. Das Ergebnis der mehrstündigen Kontrollstelle waren insgesamt 300 Verstöße. Der traurige Spitzenreiter passierte die Kontrollstelle mit 96 Stundenkilometern bei Tempo 50 und war damit fast doppelt so schnell, wie erlaubt. 240 Fahrzeugführer bewegten sich im Verwarngeldbereich, auf 49 Fahrer kommt ein Bußgeld zu und vier müssen mit einem Fahrverbot rechnen. In den anschließenden Kontrollen ahndeten die Polizisten noch sieben weitere Ordnungswidrigkeiten, zum Beispiel wegen Verstoßes gegen die Gurtpflicht oder Ladungssicherung. Die Kontrollen führten auch zur Einleitung mehrerer Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss und aufgrund nicht vorliegender Kfz-Haftpflichtversicherungen.

