POL-WI: Taschendiebin erbeutet Geldbörse +++ Pkw entwendet +++ E-Bikes aus Garage gestohlen +++ Diebstahl von Spiegelgläsern +++ LKW-Unfall auf der A3

1. Taschendiebin erbeutet Geldbörse,

Wiesbaden, Rathausstraße, Dienstag, 04.02.2025, 13:15 Uhr

(am)In einer Gaststätte in Wiesbaden schlug eine Taschendiebin am Dienstagmittag zu und erbeutete eine Geldbörse.

Um 13:15 Uhr setzte sich die Täterin in einem Lokal in der Rathausstraße an den Tisch neben einer Frau, welche ihre Handtasche neben sich abgestellt hatte. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit entwendete die Diebin aus der Handtasche das Portemonnaie und verließ daraufhin den Gastraum. Sie flüchtete in unbekannte Richtung. Die Diebin kann als jugendlich aussehend, mit heller Haut und dunklen Haaren beschrieben werden. Sie sei mit einer weißen Mütze, einer weißen Weste, einem dunklen Oberteil, einer schwarzen weiten Hose und weißen Schuhen bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Pkw entwendet,

Wiesbaden, Föhrer Straße, Montag, 03.02.2025, 19:00 Uhr bis Dienstag, 04.02.2025, 09:30 Uhr

(am)In der Nacht auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen Pkw in Wiesbaden. Die Besitzerin stellte ihr Fahrzeug, einen grauen Citroen Jumper, in der Föhrer Straße im Bereich der Hausnummer 2 gegen 19 Uhr am Straßenrand ab. Am Folgetag stellte die Eigentümerin um 09:30 Uhr fest, dass ihr Fahrzeug nicht mehr dort parkte. Unbekannte stahlen den Kleintransporter, an dem zuletzt die Kennzeichen "VEC-ID 235" angebracht waren, auf bislang unbekannte Art und Weise.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. E-Bikes aus Garage gestohlen,

Wiesbaden, Oberfeld, Mittwoch, 05.02.2025, 02:00 Uhr

(am)Fahrraddiebe stiegen in der Nacht auf Mittwoch in eine Garage in Wiesbaden ein und entwendeten zwei E-Bikes.

Zwei Täter entnahmen offenbar aus einem unverschlossenen Fahrzeug einen Garagentüröffner und verschafften sich so Zutritt zu dieser. Sie stahlen ein weißes Elektrofahrrad der Marke "Kalkhoff" sowie eines blaues der Marke "Cube". Der Eigentümer erwischte die Diebe bei ihrer Tat, doch flüchteten sie unverzüglich mit ihrer Beute vom Tatort in unbekannte Richtung. Die beiden Männer wurden als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Der erste Täter, welcher komplett dunkel bekleidet gewesen war, sei circa 1,75 bis 1,8 Meter groß, habe schwarzes krauses Haar, einen Oberlippenbart und dunklere Haut. Eine genaue Beschreibung des zweiten Täters war nicht möglich. Diese Person trug jedoch eine auffällige "Bomberjacke".

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4.Diebstahl von Spiegelgläsern,

Wiesbaden, Mecklenburger Straße, Montag, 03.02.2025, 16:45 Uhr bis Dienstag, 04.02.2025, 09:00 Uhr

(am)An zwei Fahrzeugen wurden von Montag auf Dienstag in Wiesbaden die Außenspiegelgläser entwendet.

Zwischen 16:45 Uhr und 9 Uhr stahl ein unbekannter Täter in der Mecklenburger Straße im Bereich der Hausnummer 14 an einem grauen 3er BMW das Spiegelglas von der Fahrerseite. Hierfür wurde die Verkabelung hinter dem Glas durchtrennt. An einem weiteren Fahrzeug, einem blauen Audi A6, welcher ebenfalls in diesem Bereich an der Straße geparkt war, entfernte der Dieb die Gläser auf beiden Seiten. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von circa 750 Euro. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Beitrag der Polizeiautobahnstation Wiesbaden LKW-Unfall auf der A3, Bereich Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Mittwoch, 05.02.2025, 8.15 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen kollidierten auf der Bundesautobahn 3 bei Wiesbaden mehrere LKW. Ein erheblicher Schaden und eine mehrstündige Teilsperrung war die Folge.

Gegen 8.15 Uhr übersah der Fahrer eines Tankzuges zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und dem Autobahnkreuz Wiesbaden in Höhe Wiesbaden-Breckenheim mehrere verkehrsbedingt haltende LKW und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Sein Tankzug kollidierte mit einem Sattelzug. Dieser wiederum wurde auf einen weiteren Tankzug aufgeschoben, der Gefahrgut geladen hatte. Sämtliche Tanks blieben glücklicherweise unbeschädigt. Der Schaden an den drei LKW wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren sowohl die rechte als auch die mittlere Fahrspur gesperrt. Zeitweise staute sich der Verkehr über zehn Kilometer zurück. Alle Beteiligten wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht in Krankenhäuser gebracht werden. Der auffahrende Tankzug war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

