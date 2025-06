Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg-Willersdorf - Sachbeschädigung an Grillstation

Korbach (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro richteten Unbekannte an der Grillstation in Willersdorf an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Unbekannten hatten die Grillhütte in der Verlängerung der Straße Neue Brücke in Willersdorf aufgesucht. Hier beschädigten sie die dazugehörigen Grillstation, indem sie Backsteine auf das Dach warfen. Dadurch zerbrachen etwa 20 Dachziegeln. Die Sachbeschädigung wurde am Dienstagmorgen festgestellt, die genaue Tatzeit ist noch unklar. Die Stadt Frankenberg hat Anzeige erstattet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell