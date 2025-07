BPOL NRW: Schreckschusspistole im Handgepäck - Bundespolizei stellt Waffe bei Luftsicherheitskontrolle sicher

Flughafen Köln/Bonn (ots) - Am Donnerstagabend des 18. Juli 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Einreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn gegen 19:00 Uhr eine 25-jährige deutsche Staatsangehörige aus Bonn, die mit Flug FR 9972 aus Oporto (Portugal) einreiste. Die Frau wurde per Haftbefehl von der ...

