POL-PDMT: Führen eines PKW unter Drogeneinwirkung

Hachenburg (ots) - Am Dienstag, 22.10.2024, im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 22:45 Uhr kam es im Bereich der Parkbuchten an der Bahnhofstraße, gegenüber dem Kino, in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein- oder Ausparken einen ebenfalls in einer Parklücke abgestellten Pkw VW Fox. Der verantwortliche Unfallverursacher ...

mehr