Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw touchiert Fahrradfahrerin und flüchtet vom Unfallort: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin am Montagvormittag, 11. August, als es gegen 9 Uhr in Bremerhaven-Leherheide zu einer Berührung mit einem Pkw gekommen war. Die 85-jährige Radlerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Wacholderweg in Richtung Mecklenburger Weg, wo sie nach links abbiegen wollte. Hier bemerkte sie aus östlicher Richtung einen sich annähernden Pkw, welcher an der Einmündung abrupt nach rechts in den Wacholderweg abbog und dabei das Fahrrad seitlich touchierte. Die Bremerhavenerin kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Passanten, die auf die am Boden liegende Frau aufmerksam wurden, verständigten die Rettungskräfte. Die augenscheinlich nur leicht verletzte Fahrradfahrerin wurde mit dem Rettungswagen der Bremerhavener Feuerwehr zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung sowie der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

