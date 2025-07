Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Einbruch in eine Gaststätte

Meißenheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der B36. Unbekannte Täter sollen gewaltsam, vermutlich durch das Aufhebeln einer Tür, in die Schank- und Speisewirtschaft eingedrungen sein. Zum genauen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell