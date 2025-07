POL-OG: Lahr - Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht

Baden-Baden, Oos (ots) - Beamte des Polizeireviers Baden-Baden haben in der Nacht auf Sonntag einen Verdächtigen eines Einbruchs in ein Restaurant in der Oostalstraße vorläufig festgenommen. Gegen 3:50 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich zwei Personen in der Gaststätte zu schaffen machen würden, woraufhin umgehend mehrere Streifenbesatzungen ...

