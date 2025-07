Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - versuchter Einbruch, Zeugenaufruf

Gaggenau (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 4:15 Uhr kam es in der Bismarckstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte gewaltsam, in eine Bäckerei einzudringen. Während des Vorfalls befand sich ein Mitarbeiter in der Bäckerei, der durch die Geräusche auf die Situation aufmerksam wurde. Daraufhin flüchtete der Täter vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen trug der Täter zum Zeitpunkt des Vorfalls eine helle Hose, ein dunkles Oberteil sowie eine Base-Cap mit nach hinten gerichtetem Schild. Die Polizei bittet Zeugen, die den Einbruchsversuch beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.

