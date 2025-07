POL-OG: Achern, Önsbach - Blitzeinschlag in leerstehendes Wohnhaus

Gaggenau (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 4:15 Uhr kam es in der Bismarckstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte gewaltsam, in eine Bäckerei einzudringen. Während des Vorfalls befand sich ein Mitarbeiter in der Bäckerei, der durch die Geräusche auf die Situation aufmerksam wurde. Daraufhin flüchtete der Täter vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. ...

