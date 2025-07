Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW-Fahrer verliert bei Ausweichmanöver Kontrolle über sein Fahrzeug

Bad Kreuznach (ots)

Am 16.07.2025 gegen 19:30 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall auf der K55 zwischen Burgsponheim und der B41 gemeldet. Der 23-jährige, alleinbeteiligte PKW-Fahrer befuhr mit seinem PKW die K55 in Fahrtrichtung Burgsponheim. In einem Kurvenbereich kreuzt nach Angaben des Unfallbeteiligten ein Rehwild die Fahrbahn, sodass der PKW-Fahrer bei einem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Der PKW überschlägt sich daraufhin und kommt linksseitig von der Fahrbahn ab. Zu einer direkten Kollision mit dem Wildtier kam es nicht. Der PKW-Fahrer wird leichtverletzt, konnte durch zwei Ersthelfer aber noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die K55 musste während der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde teils voll gesperrt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine überhöhte Geschwindigkeit des unfallbeteiligten Fahrers nicht ausgeschlossen werden.

Bislang polizeilich nicht bekannte Zeugen des Verkehrsunfall werden gebeten, sich auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

