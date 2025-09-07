POL-PIZW: Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad
Dellfeld (ots)
Am Samstagabend fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Bergstraße aus der Ortsmitte kommend in Richtung der Landstraße 471. Der obere Bereich der Bergstraße ist jedoch nur für die entgegengesetzte Fahrtrichtung zugelassen, weshalb der Mann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Als er gegen 20:30 Uhr von der Bergstraße nach links über die doppelt durchgezogene Linie auf die Landstraße fuhr, übersah der Zweiradfahrer einen von links kommenden Tesla. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Zudem stellten die Einsatzkräfte bei dem 35-Jährigen zwei Promille fest. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, erwartet ihn nun ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs. |pizw
