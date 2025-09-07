PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Ein Toyota Yaris geriet am Samstagmittag in den Fokus einer Polizeistreife. Die Beamten kontrollierten das Auto kurz vor 17 Uhr in der Lützelstraße. Dabei fiel den Ermittlern Alkoholgeruch bei dem 80-jährigen Fahrer auf. Ein Alkoholtest zeigte kurze Zeit später einen Wert knapp oberhalb der 0,7 Promille an. Damit hatte der ältere Herr zwar noch keine Straftat begangen, eine Ordnungswidrigkeit lag jedoch sehr wohl vor. Der Mann muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie zwei Punkten rechnen. Außerdem war seine Fahrt für diesen Tag beendet. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren